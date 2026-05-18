Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Sandro llegó con sed de gloria y lanzó inesperado reto a Karol G!

Sandro volvió al escenario dispuesto a demostrar que todavía tiene mucho por ofrecer. El participante aseguró que no regresó únicamente para competir, sino para recordar lo que significa tener presencia, picardía y dominio total sobre el escenario.

Durante su video de presentación, el retador dejó claro que interpretar a Sandro no solo implica cantar, sino transmitir seducción, fuerza y actitud en cada movimiento. Incluso aseguró que esta no sería una batalla tranquila, sino una verdadera advertencia para cualquiera que se cruzara en su camino.

Al momento de elegir rival, el imitador sorprendió a todos al descartar a Marcello Motta, Mon Laferte y José Feliciano para ir directamente contra Karol G.

Sobre el escenario, Sandro interpretó una presentación cargada de dramatismo, romanticismo y elegancia, apostando por una interpretación clásica y muy fiel al estilo del recordado cantante.

Además de la potencia vocal, Sandro destacó por la seguridad escénica y la intensidad con la que manejó cada frase de la canción, buscando conectar emocionalmente con el público y el jurado desde el primer instante.

Ahora, todo queda listo para la presentación de Karol G y el esperado veredicto final, que definirá si Sandro logra dar el golpe de la noche o si la consagrada conseguirá defender su silla una vez más.

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