Valentina Valiente capítulo 52: ¡Frida busca destruir a Valentina frente a Susana!

Susana llegó a ver a Macarena para saber cómo avanzaba su recuperación tras el accidente, pero Frida aprovechó el momento para sacar a relucir el reciente problema de Alejandro.

Sin filtros, Frida le contó a Susana que Alejandro habría perdido una importante oportunidad laboral luego de que Valentina protagonizara un enfrentamiento con Benjamín del Valle. “Valentina, su novia, habló pestes del alcalde de Benjamín del Valle y lo corrieron de la obra de Altamira”, comentó, dejando sorprendida a Susana, quien aseguró no saber nada del tema.

Pero la conversación no quedó ahí. Frida volvió a lanzar duros comentarios contra Valentina y cuestionó su comportamiento, asegurando que “no tiene filtro”. Sin embargo, Macarena no se quedó callada y defendió a la joven, recordándole a su madre que Valentina solo intentó proteger a sus hermanos y que tenía razones para reaccionar así.

La tensión creció cuando Frida insistió en que Alejandro perdió una oportunidad única, mientras Macarena intentaba frenar las críticas.

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