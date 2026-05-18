Valentina Valiente capítulo 52: ¡Rocky explota contra Kathy y deja claro que no quiere a Wilfredo cerca!

Kathy vivió uno de los momentos más dolorosos luego de emocionarse con la idea de formar una gran familia junto a Rocky y Jenny. Tras enterarse de la relación entre Wilfredo y Elsa, la pequeña no pudo evitar imaginar un nuevo comienzo lleno de unión y cariño.

Ilusionada, Kathy incluso fantaseó con compartir habitación con Jenny y pasar tiempo como verdaderos hermanos. Sin embargo, todo cambió cuando se encontró con Rocky y quiso invitarlo a un plan familiar para el domingo.

Lejos de reaccionar como esperaba, Rocky dejó en claro su rechazo absoluto. “Tu viejo no es ni será nada mío, jamás”, le dijo sin filtros, dejando a Kathy completamente devastada. Además, el joven fue más allá y lanzó una advertencia sobre Wilfredo: “Dile que no lo quiero ver cerca porque me desconozco”.

La dura reacción de Rocky no solo destruyó las ilusiones de Kathy, sino que también deja en evidencia el complicado panorama que enfrentan Elsa y Wilfredo para poder vivir su relación en paz.

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