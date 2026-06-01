Valentina Valiente capítulo 62: ¡Macarena se vuelve a meter en la relación de Alejandro y Valentina!

Macarena volvió a acercarse a Alejandro en un momento delicado de su relación con Valentina. Luego de los recientes problemas entre la pareja, apareció inesperadamente en casa de su ex con la excusa de ayudarlo a recuperar la confianza de su pareja.

Lejos de tomar distancia, Macarena le propuso una estrategia que dejó a Alejandro completamente desconcertado: llamarla frente a Valentina y poner el celular en altavoz para que ella escuchara cómo ambos acordaban cortar todo contacto.

“Valentina tiene que escuchar eso para que ella sepa que entre tú y yo nunca va a pasar algo”, le explicó Macarena, insistiendo en que solo quería evitar más conflictos entre ellos.

Sin embargo, Alejandro no terminó de sentirse cómodo con la idea y cuestionó el plan. “Igual le estaría mintiendo”, respondió, dejando ver sus dudas sobre involucrar a Valentina en algo previamente acordado.

Aunque Macarena aseguró que todo sería por el bien de la relación, el encuentro dejó a Alejandro más confundido que nunca. La tensión entre ambos y la cercanía de su ex parecen haber despertado emociones que él creía superadas.

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