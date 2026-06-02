Valentina Valiente capítulo 63: ¡Brisa intenta besar a Gabriel pero termina en la friendzone!
Brisa y Gabriel regresaron de una boonita salida de amigos. Entre bromas, risas y una cena relajada, ambos disfrutaron de un momento cercano que hizo pensar que podrían darse una nueva oportunidad tras su historia fallida.
Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado cuando Brisa, aún confundida por lo que siente, intentó acercarse más a Gabriel. Fue entonces cuando él decidió ser completamente honesto y poner un límite antes de lastimarla nuevamente.
“Mira, tú eres una chica muy linda y me caes súper bien. Y te tengo cariño, pero nosotros ya tuvimos un problemón”, le confesó Gabriel, recordando que en el pasado no fue sincero sobre sus sentimientos.
Pero lo más duro vino después, cuando Gabriel admitió que todavía no logra olvidar a otra persona. “La verdad es que todavía siento cosas por ella”, dijo, dejando entrever que sigue enamorado de su socia, lo que dejó a Brisa completamente descolocada.
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