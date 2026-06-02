Valentina Valiente capítulo 63: ¡Edmundo le consigue a Valentina una reunión con el compositor más importante de la cumbia!

Los sueños de Valentina parecen estar cada vez más cerca de hacerse realidad. Luego de conversar con Edmundo sobre su deseo de dedicarse a la música, el empresario decidió darle una gran sorpresa a su nieta y mover influencias para ayudarla a dar el primer gran paso en su carrera.

Valentina y Rita quedaron súper emocionadas por la reunión que les consiguió Edmundo con Guillermo Pacheco, reconocido compositor de cumbia. “El mismísimo jeque de la cumbia nos va a recibir mañana en su oficina”, dijo Valentina emocionada, todavía sin poder creerlo.

La noticia desató la emoción de ambas amigas, quienes rápidamente comenzaron a imaginar todo lo que podría pasar en este encuentro. Mientras Valentina confesó sus nervios por la posibilidad de tener que cantar frente al compositor, Rita no dudó en motivarla y asegurarle que trabajarán “24/7” para sacar adelante el proyecto.

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