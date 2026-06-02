Valentina Valiente capítulo 63: ¡Edmundo sorprende a Frida y decide pagar toda la deuda de su casa tras casarse!

Edmundo volvió a demostrar cuánto está dispuesto a hacer por Frida. Luego de su reciente matrimonio, el empresario decidió tomar cartas en el asunto y ayudar a su esposa con uno de los problemas que más la preocupaban: la deuda de su vivienda.

Durante una llamada con el banco, Edmundo pidió cancelar la hipoteca pendiente de la casa de Frida. Aunque la entidad financiera explicó que este tipo de trámites debía realizarlos el titular, hicieron una excepción debido al apellido Echegaray. Fue así como el empresario tomó una contundente decisión: pagar el saldo total pendiente equivalente a 175 mil soles.

“¿Va a cancelar la totalidad de la deuda?”, le consultaron. “Sí, la totalidad de la deuda”, respondió el empresario, dejando claro que quiere que Frida deje atrás esa preocupación. El gesto sorprendió y evidenció el compromiso de Edmundo con su nueva vida de casados.

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