Valentina Valiente capítulo 63: ¡Elsa no se queda con la curiosidad y le pregunta a Wilfredo por su ex!
Elsa y Wilfredo compartieron un tranquilo almuerzo que terminó convirtiéndose en una íntima conversación sobre el pasado. Luego de confirmar que Leo finalmente regresó a Estados Unidos, Wilfredo expresó su deseo de que ahora pueda convertirse en un mejor padre para sus hijos.
Pero el momento tomó otro rumbo cuando Elsa decidió preguntarle por Edith, la madre de Kathy. Aunque Wilfredo respondió con sinceridad, su relato dejó una sensación de misterio. “No acabamos en buenos términos. Fue una relación tormentosa”, confesó, dejando entrever que esa etapa de su vida no fue nada fácil.
También reveló que Edith decidió alejarse y que nunca estuvo preparada para asumir la maternidad. “La última vez que vi a Edith me dijo que no quería saber nada de nosotros”, recordó.
Sin embargo, pese a las heridas del pasado, Wilfredo aseguró que no se arrepiente de nada, ya que gracias a esa relación nació Kathy. Mientras tanto, Elsa no pudo ocultar su curiosidad y parece cada vez más interesada en conocer todos los secretos del hombre que le ha robado el corazón.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!