Valentina Valiente capítulo 63: ¡Rita se hace una prueba de embarazo y esta sale positiva!
Rita vivió uno de los momentos más impactantes de su historia. Luego de sentirse mareada y notar que algo no estaba bien, decidió hacerse una prueba de embarazo sin imaginar la noticia que estaba a punto de recibir.
Todo cambió en cuestión de segundos cuando el resultado salió positivo. Sin poder creerlo, Rita quedó completamente paralizada y solo atinó a reaccionar con desesperación: “¡Oh, no! ¡No, no, no, no, no!”, dejando en evidencia el fuerte impacto emocional que le causó la noticia.
La revelación llega en un momento especialmente complicado, pues Rita y Rocky han pasado de llevarse mal a construir una conexión cada vez más cercana. Aunque ambos se gustan y su relación ha cambiado con el tiempo, no han formalizado nada. Ahora, la gran incógnita es qué pasará cuando Rocky descubra la verdad.
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