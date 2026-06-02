Valentina Valiente capítulo 63: ¡Rita sorprende a Edmundo con ambicioso plan para la carrera de Valentina!

Rita y Valentina llegaron a la casa de Edmundo con un gran objetivo: presentarle al empresario el ambicioso plan que podría impulsar la carrera musical de la joven. Con seguridad y entusiasmo, Rita expuso una estrategia dividida en etapas para posicionar el nombre de Valentina y convertirla en una artista reconocida.

“La primera etapa sí tenemos que abarcar Lima, incluyendo Ica”, explicó Rita mientras detallaba cada paso del proyecto. Su presentación no pasó desapercibida para Edmundo, quien quedó gratamente sorprendido por el trabajo realizado. “Caramba, Rita, te felicito. Estoy impresionado, realmente”, le dijo, dejando claro que veía potencial en la propuesta.

El empresario incluso aseguró que hablaría con su contador para iniciar la inversión necesaria y apoyar el sueño de Valentina. Todo parecía ir perfecto hasta que Rita comenzó a sentirse extraña en pleno encuentro. Aunque Rita intentó continuar como si nada, el malestar fue evidente y terminó apartándose junto a Valentina para intentar recuperarse.

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