Valentina Valiente capítulo 63: ¡Valentina vuelve a confiar en Alejandro tras su llamada a Macarena!

Valentina decidió enfrentar las tensiones con Alejandro luego del conflicto que Macarena provocó entre ellos. La joven llegó a casa de él buscando aclarar las cosas, sin imaginar que Alejandro estaba dispuesto a hacer algo que la sorprendería.

Alejandro aseguró haber reflexionado sobre todo lo ocurrido y quiso demostrarle con hechos que su relación es lo más importante para él. “No quiero solo prometerte que las cosas van a cambiar. Quiero demostrártelo con hechos”, le dijo antes de tomar una inesperada decisión.

Frente a Valentina, Alejandro llamó por teléfono a Macarena para marcar distancia definitiva. “Nada me importa más que mi relación con Valentina. Yo la quiero por encima de todo”, aseguró, dejando claro que no quería seguir manteniendo conversaciones privadas con su ex si eso afectaba su romance actual.

La decisión calmó a Valentina, quien pareció recuperar la confianza en Alejandro. Sin embargo, lo que ella no sabe es que la noche anterior, Macarena habría visitado a Alejandro para sugerirle esta estrategia.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!