Valentina Valiente capítulo 64: ¡Alejandro a la defensiva con Valentina tras hablar de su trabajo!

Valentina solo quería ayudar, pero Alejandro no tomó bien su propuesta. Mientras conversaban sobre cómo afrontar el complicado momento profesional que vive el arquitecto tras quedarse sin trabajo, ella le sugirió contactarse con el fotógrafo que conocieron en el matrimonio de don Edmundo, para que pudiera hacerle una entrevista y así mostrar más de su trabajo.

Sin embargo, Alejandro reaccionó incómodo y dejó claro que no quería hablar del tema. Incluso ironizó con la posibilidad de que la entrevista termine enfocándose en su despido o en su vida privada. La actitud del arquitecto sorprendió a Valentina, quien solo atinó a disculparse por insistir.

Pese al tenso momento, Alejandro reconoció que estaba actuando a la defensiva debido a todo lo que viene atravesando y luego intentó calmar las cosas proponiéndole ver una película juntos.

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