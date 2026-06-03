Valentina Valiente capítulo 64: ¡Macarena disimula su cólera al enterarse que Alejandro y Valentina siguen más unidos que nunca!

Macarena continúa aparentando que ha dejado atrás su obsesión por Alejandro, pero una reciente conversación con Brisa dejó entrever que todavía no supera del todo la relación. Mientras compartían un momento juntas, Brisa le contó que Alejandro sigue muy enamorado de Valentina y que incluso ambos continúan mostrándose unidos.

Además, le reveló que el arquitecto todavía no logra conseguir trabajo y que, según ella, estaría “bloqueado” por la energía negativa de Valentina. Sin embargo, también aseguró que la pareja sigue completamente enamorada y que incluso ya tienen fotos juntos en el departamento.

Aunque Macarena intentó mantener la calma y seguir con su actitud amable y relajada, no pudo evitar mostrar una evidente incomodidad al escuchar todo lo relacionado con Alejandro y Valentina. Aun así, decidió continuar fingiendo normalidad frente a su amiga, dejando claro que todavía guarda emociones que no ha logrado controlar.

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