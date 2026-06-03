Valentina Valiente capítulo 64: ¡Valentina convenció a famoso productor y podría convertir su canción en un hit!
Valentina vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera musical luego de conocer a un importante productor gracias a la ayuda de Don Edmundo.
Durante la reunión, la joven interpretó una cancióno frente al reconocido productor, quien no dudó en felicitarla apenas terminó de cantar. “Me gusta tu voz”, le dijo completamente convencido tras escucharla. La reacción emocionó por completo a Valentina y a Rita, quien celebró el importante momento que podría marcar un antes y un después en su carrera artística.
Pero lo más impactante llegó cuando el productor aseguró que quiere trabajar personalmente con ella y convertir su música en todo un éxito. “Voy a convertir tu canción en un hit”, afirmó con total seguridad. Incluso, comparó el impacto que busca lograr con una peculiar referencia futbolera.
“La voy a volver como un gol de media cancha de Cristiano Ronaldo”, comentó entre risas, dejando claro el enorme potencial que ve en Valentina.
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