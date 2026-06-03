Valentina Valiente capítulo 64: ¡Valentina se sintió incómoda al ver a Susana feliz junto a Macarena!

Valentina volvió a sincerarse con Alejandro sobre las inseguridades que viene sintiendo desde el polémico matrimonio de Don Edmundo y Frida. Durante una conversación mucho más tranquila entre ambos, la joven confesó que se sintió bastante incómoda al encontrar a Susana compartiendo felizmente con Macarena y Frida en la casa de su abuelo.

“Vi a tu mamá. Estaba con Macarena en la casa de mi abuelo y se le veía encantada con ella”, comentó Valentina, visiblemente afectada. Aunque Alejandro intentó tranquilizarla explicándole que su madre conoce a Macarena desde hace muchos años y que simplemente le alegraba verla recuperada, Valentina reconoció que la situación igual le generó inseguridad.

“No sé si son celos, pero me sentí rara”, confesó. La joven incluso explicó que el momento fue todavía más incómodo porque ocurrió justo después del roche que hizo en la boda, algo que todavía le sigue dando vergüenza.

“Tuve que hacerme la que también era parte del grupo”, expresó con sinceridad. Pese a todo, Alejandro trató de apoyarla y también confesó que actualmente mantiene cierta distancia con su mamá, revelando que Susana lleva varios días intentando comunicarse con él.

Sin embargo, la conversación terminó en un tono mucho más positivo cuando Alejandro le contó a Valentina que consiguió una nueva entrevista de trabajo para remodelar un restaurante. “Va a ir increíble, mi amor”, respondió emocionada Valentina, mostrándole todo su apoyo en medio de los problemas que atraviesan como pareja.

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