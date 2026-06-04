Valentina Valiente capítulo 65: ¡Dolores ya no puede cuidar sola a sus hermanos!

Valentina vivió un momento emotivo junto a su abuela Dolores, quien decidió sincerarse sobre una situación que venía cargando desde hace tiempo: el desgaste físico y emocional que implica cuidar sola a los hermanos menores de la joven.

Todo comenzó cuando Valentina notó a su abuela especialmente agotada al final del día. “Estoy muy agotada. La espalda se me parte en tres”, confesó Dolores, dejando en evidencia el enorme esfuerzo que realiza diariamente para mantener el hogar en orden y atender a los niños.

La adulta mayor explicó que las responsabilidades se han vuelto cada vez más difíciles de afrontar. “Hoy día ha sido un día muy agotador, hijita. Eso de ponerle normas a los chicos no es fácil”, comentó mientras reconocía el cansancio acumulado.

Aunque inicialmente intentó restarle importancia a la situación, finalmente Dolores dejó escapar lo que realmente sentía. “Antes tú me ayudabas. Hacíamos todo las dos. Pero ahora llegas tarde siempre. Y los chicos te necesitan”, le dijo a su nieta con total honestidad.

Valentina comprendió que, entre sus proyectos personales, su carrera y su relación con Alejandro, había dejado gran parte de la responsabilidad familiar sobre los hombros de su abuela.

Lejos de molestarse, la joven asumió el llamado de atención con madurez y prometió involucrarse mucho más en la crianza de sus hermanos. “Yo justo quiero pasar más tiempo con mis hermanos y voy a estar más presente para ellos. Y no porque tú me lo digas, sino porque realmente a mí me nace”, aseguró.

Dolores, visiblemente apenada por haber expresado sus sentimientos, intentó disculparse. “Yo no he debido quejarme contigo ni cortarte las alas, hijita. Perdóname”, le dijo emocionada.

Sin embargo, Valentina dejó claro que entendía perfectamente la situación y reafirmó su compromiso con la familia. “Yo estaba muy concentrada en otras cosas y quiero pasar más tiempo con mis hermanos. No es justo que te deje toda la carga a ti tampoco”, reconoció.

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