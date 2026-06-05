Valentina Valiente capítulo 66: ¡CHUBI CAE EN UNA PELIGROSA TRAMPA! Su misterioso amigo “Pipo” insiste en verlo a solas
Chubi podría estar a punto de vivir uno de los momentos más preocupantes de su historia. Luego de haber sido plantado anteriormente, el pequeño insistió en reencontrarse con “Pipo”, el supuesto amigo que conoció jugando en línea y con quien ha formado un vínculo muy cercano.
Aunque Kathy logró evitar el primer encuentro, esta vez Chubi no quiso perder la oportunidad. “Ya pues. Dime para juntarnos. No seas así”, le escribió con emoción, buscando recuperar la amistad tras el enojo de su compañero virtual.
Finalmente, ambos quedaron en verse al día siguiente después del colegio. “Perfecto, Chubi. Ahí nos vemos”, respondió “Pipo”, mientras Chubi celebraba emocionado el esperado encuentro sin sospechar lo que realmente ocurre detrás de la pantalla.
Pero lo más alarmante sucede lejos de él. Tras cerrar la conversación, dos desconocidos dejaron entrever un inquietante plan. “Ya cayó el chibolo”, se escucha decir, dejando claro que el supuesto “Pipo” no sería quien aparenta ser.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!