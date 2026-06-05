Valentina Valiente capítulo 66: ¡Jenny le dice a Rocky que Rita está esperando un hijo suyo!

Un inesperado embarazo acaba de sacudir por completo la vida de Rocky y Rita. Aunque la pareja pasó de no soportarse a vivir momentos cada vez más cercanos, nadie imaginó que la situación llegaría tan lejos.

Todo ocurrió cuando Jenny decidió intervenir para que Rita finalmente le dijera la verdad a Rocky. Nerviosa y sin encontrar las palabras, la joven intentó desviar la conversación. “Yo… casi me accidento entregando los pedidos hoy día”, dijo, evitando revelar lo que realmente sucedía.

Sin embargo, Jenny no estaba dispuesta a seguir guardando el secreto y la presionó frente a Rocky. “¿Qué esperas? ¿Que Rocky se entere cuando el bebé casi nazca?”, lanzó, dejando a todos completamente desconcertados.

La sorpresa fue total cuando Rocky, confundido, preguntó: “¿Qué bebé?”. Fue entonces cuando Jenny soltó la bomba: “Esa Rita va a tener un hijo tuyo. Está embarazadísima de ti”. La reacción del joven fue inmediata y llena de incredulidad: “No me lo creo”, respondió en shock.

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