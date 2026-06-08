Valentina Valiente capítulo 67: ¡Brisa insiste con su plan y Gabriel sigue fingiendo amor frente a Jenny!

Aunque Gabriel esperaba alguna reacción de Jenny al verlo tan cercano a Brisa, las cosas no salieron como imaginaba. Tras un nuevo encuentro, el joven confesó que no vio ninguna señal de celos.

“Yo creo que Jenny no sintió nada cuando nos vio así juntos”, comentó con evidente desánimo. Sin embargo, Brisa se negó a aceptar la derrota y aseguró que sí hubo algunas señales que podrían indicar lo contrario. “De repente se fue porque no le gustó para nada vernos así, juntos, unidos como pareja”, respondió convencida.

Pero Gabriel no comparte el optimismo. Para él, Jenny simplemente actuó como siempre y no mostró ningún interés especial. “Yo solo vi indiferencia”, admitió, dejando claro que comienza a perder la fe en el plan. Ante las dudas de Gabriel, Brisa insistió en que deben continuar con la estrategia y mantener las apariencias. “El que la sigue la consigue. Está funcionando el plan”, afirmó con total seguridad, convencida de que tarde o temprano lograrán una reacción.

Aunque Gabriel aceptó seguir adelante por ahora, su comentario final dejó en evidencia que cada vez cree menos en la idea. Aun así, decidió confiar una vez más en el entusiasmo de Brisa y continuar con la actuación.

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