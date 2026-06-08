Valentina Valiente capítulo 67: ¡Wilfredo y Lolo rescatan a Chubi cuando intentaban llevárselo a la fuerza!
Momentos de angustia se vivieron cuando Chubi decidió salir a escondidas para encontrarse con Pipo, un supuesto amigo que había conocido por internet. Lo que parecía una reunión inocente terminó convirtiéndose en una situación de alto riesgo para el menor.
Todo ocurrió cuando una mujer se acercó asegurando ser la madre de Pipo y le pidió que subiera al vehículo. Confiado, Chubi obedeció sin imaginar el peligro que corría. Sin embargo, en ese mismo momento, Lolo y Wilfredo ya lo estaban buscando y llegaron justo a tiempo para percatarse de que algo no estaba bien.
Al ver que intentaban introducir al niño al automóvil, Lolo reaccionó de inmediato y trató de impedirlo. Mientras tanto, Wilfredo enfrentó al conductor para evitar que el vehículo se marchara. Gracias a su rápida acción, lograron sacar a Chubi y ponerlo a salvo antes de que la situación pasara a mayores.
Tras el dramático rescate, el pequeño rompió en llanto mientras era consolado por sus familiares. “Ya pasó, ya pasó”, le repetían intentando tranquilizarlo después del susto.
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