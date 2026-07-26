Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este 26 de julio | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 26 de julio de 2026.

EL CONGRESO SE DIVIDE EN DOS

El Perú vuelve al Congreso bicameral tras 34 años. Su primer día de funcionamiento está marcado por una intensa jornada de elecciones internas para definir a las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados. En ambas cámaras, la disputa enfrenta a una lista oficialista, integrada por Fuerza Popular y Renovación Popular, y a una fórmula de oposición conformada por las bancadas de Obras, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Juntos por el Perú.

Punto Final ha realizado un reportaje con información de cómo se negociaron las alianzas. También de cómo funcionará, en adelante, este nuevo Congreso, con una cámara de Diputados encargada principalmente de la representación ciudadana y la iniciativa legislativa, y el Senado que tendrá a su cargo la revisión de las leyes, el control político y la designación de altas autoridades.

EL DETRÁS DE CÁMARAS DE LA JURAMENTACIÓN

La juramentación de este nuevo Congreso se realizó el último viernes. Fue un día largo, marcado por el simbolismo, las anécdotas y los primeros gestos políticos. 60 senadores y 130 diputados juraron sus cargos para el periodo 2026-2031. Desde muy temprano, Punto Final siguió cada detalle de este regreso histórico: los preparativos de último minuto, los primeros juramentos, las primeras negociaciones y los encuentros que marcarán la convivencia política de los próximos cinco años. En medio de discursos que llamaron a la unidad, promesas de un Parlamento más reflexivo y escenas que recordaron el estilo del Congreso que se fue, el Palacio Legislativo recuperó las dos cámaras.

CINCO AÑOS EN CRISIS

Este martes, el Perú cerrará uno de los periodos más inestables de su historia republicana reciente. En un mandato que debía durar cinco años, cuatro presidentes pasaron por Palacio de Gobierno. La crisis empezó en el 2021 con Pedro Castillo Terrones, entonces de Perú Libre, quien ganó las elecciones presidenciales. Tras un año y medio de gobierno marcado por cuestionamientos y denuncias por corrupción, intentó dar un golpe de Estado, fracasó y terminó en prisión. Tras su caída, asumió la vicepresidenta, Dina Boluarte Zegarra, quien permaneció casi 3 años en el poder entre protestas que decenas de muertos, investigaciones por corrupción y una creciente crisis política. El avance de la inseguridad ciudadana aceleró su salida. El Congreso la vacó y la reemplazó José Jerí Oré, entonces presidente del Parlamento. Pero su paso por Palacio duró solo 4 meses. Fue removido tras verse involucrado en escándalos como el denominado “Chifagate” y denuncias sobre contrataciones de mujeres visitantes. Luego, el Congreso eligió a José María Balcázar, también de Perú Libre, como encargado del Ejecutivo, quien continúa hasta hoy.

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