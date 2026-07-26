Partidos de oposición aclaran que formaron alianza solo para elección de las Mesas Directivas del Congreso

Los partidos que conformaron un bloque opositor en el Congreso aclaran que solo formaron una alianza para la elección de las Mesas Directivas del Parlamento. De acuerdo con los senadores Alfonso López Chau, de Ahora Nación, y Susana Matute, del Partido del Buen Gobierno, este fue un acuerdo puntual.

En entrevista con Punto Final, Matute explicó que este acuerdo “tiene que ver con cada uno de los temas que se van a ir discutiendo dentro de la agenda del Senado, en particular, y en Diputados también”. Sobre quién podría ser la persona que “traicionó” a la oposición, el excandidato presidencial comentó que no era partidario de “emplear una palabra tan dura, porque son personas las que pueden estar involucradas”.

“El partido al que pertenece o piensa que pertenece la persona tendrá que investigar, nosotros creemos en las instituciones. El partido es una institución. Las personas son ocasionales”, mencionó. Sin embargo, indicó que “todas las evidencias apuntan a una persona. Estamos esperando que el partido, en este caso Juntos por el Perú, a la hora que nos reunamos, nos diga su explicación”.

Las votaciones de hoy, domingo 26 de julio, dieron como ganadores a las listas lideradas por Miguel Angel Torres, de Fuerza Popular, para Senadores, y de Óscar Reto, del Partido del Buen Gobierno, para Diputados. De esta manera, el oficialismo controlará la Cámara Alta y la oposición la Cámara Baja.

UNA OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA

El tercer vicepresidente del Senado, Edgar Mancha, afirmó que Renovación Popular es una “opsición constructiva”, por lo que tratarán de aportar en los problemas que el Poder Ejecutivo plantee, como la reactivaión economica, la generación empleo, la calidad eductiva y la salud. Sin embargo, sostiene que también aplicarán una fiscalización en cuanto al gasto público. Dijo que su partido y Fuerza Popular tienen coincidencias en cuanto a la defensa de la vida, el crecimiento económico y la constitución.

Sobre qué error no debería repetir la agrupación de Keiko Fujimori , dio como ejemplo la “desinsitucionalización” que hubo desde 1995 al 2000, durante el régimen de su padre, Alberto Fujimori. Por ello, sugiere que debe haber un “respeto a las instituciones, que el tránsito de un gobierno a otro tenga que ser vía elecciones democráticas”.

Por su parte, el senador de Fuerza Poular Carlos Mesía, señaló que comparte esa posición y que “no hay que repetir unas cosas que sucedieron en la decáda del 90”. “La presidenta ha sido clara en decir, el 28 de julio del 2031 me voy, no va a haber rupturas del orden constitucional, como las que hemos visto, la hizo el señor Pedro Castillo”, aseveró.

EL PAPEL DE FUERZA POPULAR

Mesía aseguró que, desde su perspectiva, no cree que el Fujimorismo “haya actuado de un modo autoritario en el Parlamento” y que espera ver cómo será el comportamiento de la izquierda al momento de aprobar leyes o pedidos de facultades.

“¿Dónde está la crisis? Los que hemos votado disciplinadamente y que no tuvimos necesidad de mostrarnos el voto fuimos Fuerza Popular y Renovación Popular, que hemos demostrado disciplina y orden que es lo que necesita el Parlamento y el Perú. ¿Quiénes son los responsables de la desorganización o la falta de disciplina que ha habido hoy día en la izquierda o en el otro bloque? Juntos por el Perú. Pongamos las cosas en su lugar”, aseguró.

“Toda la historia del fujimorismo son angelitos, ellos no son culpables de nada y todos los culpables son de la izquierda. Entonces, de acuerdo con esa tesis, desaparezcamos toda la izquierda en el mundo y que solo existan posiciones como las del señor, porque son angelitos”, respondió Alfonso López Chau.

EL CASO PEDRO CASTILLO

Sobre el caso de Pedro Castillo, Edgar Mancha indica que existe “un vacío legal sobre ese asunto, pero no creo que sea prioridad del Estado”. Para Susana Matute “tiene que revisarse su situación, no puede quedarse en indefinido”.

En tanto, López Chau menciona que suscriba “aunque no sea determinante, la opinión que ha dado Naciones Unidas sobre el tema”, en referencia a un Grupo de Trabajo de la ONU que sostiene que la detención del expresidente fue arbitraria. Mesía argumentí que “no se puede ni si quiera discutir la posición de Pedro Castillo porque Pedro Castillo es un golpista”.

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