Valentina Valiente capítulo 68: ¡Elsa les puso las cosas claras a Rocky y Rita tras enterarse de que serán padres!

Luego del impacto inicial por la noticia del embarazo de Rita, Elsa reunió a la pareja para dejar algo muy claro: si van a convertirse en padres, deberán empezar a comportarse como adultos responsables.

Aunque confirmó que ambos podrán seguir viviendo en la casa, también les advirtió que las cosas cambiarán radicalmente. “Van a tener que seguir mis reglas”, señaló antes de enumerar una serie de condiciones para Rocky y Rita. La más importante estuvo dirigida a su hijo. Elsa le exigió que empiece a trabajar desde el día siguiente y contribuya económicamente al hogar. “Rocky, a partir de mañana te quiero a las siete y media de la mañana en punto trabajando”, le advirtió.

Además, la futura abuela estableció que ambos deberán aportar para los gastos de la casa y comenzar a ahorrar para todo lo relacionado con la llegada del bebé. Según explicó, ese dinero deberá destinarse a controles médicos, el parto y las necesidades del futuro integrante de la familia. Elsa también dejó en claro que no piensa resolverles la vida.

Pese a la dura conversación, Rita recibió el respaldo que necesitaba. Después de escucharla enfrentar a Rocky y hablar seriamente sobre las responsabilidades que vienen en camino, Jenny no ocultó su admiración por su madre. “Estoy muy orgullosa de ti. Qué bueno que le hayas hecho el pare a Rocky”, le dijo antes de darle un emotivo abrazo, demostrando que, aunque la situación es complicada, cuenta con todo su apoyo.

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