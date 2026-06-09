Valentina Valiente capítulo 68: ¡Frida idea un arriesgado plan para conseguir el dinero y frenar el chantaje!

La presión sobre Frida sigue aumentando. Después de admitir que no ha logrado reunir los 20 mil dólares que le exige el vendedor de antigüedades, la recién casada decidió presentar una alternativa que podría sacarla del problema… aunque no precisamente de la manera más transparente.

Durante un nuevo encuentro, Frida intentó explicarle al hombre que conseguir semejante cantidad de dinero no es tan sencillo como parecía. “Me acabo de casar. Podría sospechar Edmundo. Es demasiado dinero”, argumentó al reconocer que no puede disponer libremente de esa suma.

Sin embargo, lejos de rendirse, la mujer reveló que había estado pensando en una solución. Según explicó, se le ocurrió un sistema que incluso podría servir para pagar toda la deuda de una sola vez. “He pensado en un sistema que puede funcionar y creo que podría pagarte hasta toda la deuda”, le aseguró.

La propuesta consistía en aprovechar el desconocimiento de Edmundo sobre el mundo del arte. Frida sugirió que el vendedor antigüedades consiga una pintura de un artista reconocido y se la ofrezca a su esposo a un precio muy elevado. “De compra y venta de arte. Edmundo no sabe nada. Tú podrías conseguir una pintura de algún artista reconocido y vendérselo al precio que quieras”, explicó, dejando entrever una estrategia para obtener el dinero sin levantar sospechas.

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