Valentina Valiente capítulo 68: ¡Frida pone en marcha su plan y presenta un exclusivo cuadro de 25 mil dólares a Edmundo!

Frida comenzó a ejecutar el arriesgado plan que ideó para obtener el dinero que necesita con urgencia. Aprovechando el reciente matrimonio con Edmundo, organizó un encuentro que aparentemente tenía como único propósito mostrar una exclusiva pieza de arte.

Durante la reunión, Frida presentó al vendedor de antigüedades como un reconocido comerciante de arte con quien ha realizado negocios durante años. “Edmundo, te presento al señor, es un art dealer”, comentó con total naturalidad para generar confianza desde el primer momento.

La estrategia parecía cuidadosamente preparada. Frida destacó la calidad de las obras que comercializa el señor e incluso aseguró haber adquirido varios cuadros a través de él. Según explicó, la pieza que llevó podría convertirse en el complemento perfecto para la sala de la casa.

La obra llamó la atención de Edmundo, quien observó con interés el cuadro. Frida aprovechó la ocasión para resaltar el impacto visual que tendría en el hogar. Sin embargo, el momento clave llegó cuando Edmundo preguntó directamente por el precio de la pintura. Sin titubear, el vendedor respondió: “25.000 dólares”.

La elevada cifra dejó planteada la gran incógnita. Si Edmundo decide adquirir la obra, Frida podría conseguir el dinero que necesita para salir del problema que enfrenta. Pero si sospecha de la operación o considera exagerado el precio, todo el plan podría venirse abajo.

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