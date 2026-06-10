Valentina Valiente capítulo 69: ¡Edmundo apuesta por Valentina y Alejandro y financiará su gran proyecto!
Valentina y Alejandro dieron un importante paso para cumplir uno de sus mayores sueños: transformar San Jerónimo y mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Con un plan ya estructurado por Alejandro, ambos se reunieron con Edmundo para presentarle la propuesta y buscar apoyo para hacerla realidad.
Durante el encuentro, Alejandro explicó que el proyecto no solo busca cambios urbanos, sino también involucrar directamente a la comunidad. “Lo más importante antes que nada es lograr la aceptación y la participación de los vecinos de San Jerónimo”, aseguró el arquitecto, convencido de que el trabajo colectivo será clave.
Por su parte, Edmundo no solo quedó impresionado con la iniciativa, sino que también decidió comprometerse con ella. “Este proyecto me encanta, estoy emocionado, de verdad le tengo fe”, expresó antes de revelar que financiará el arranque del plan, incluyendo estudios y asesoría legal.
Aunque el empresario dejó claro que el proceso no será inmediato y que tomará años, también pidió compromiso absoluto de parte de Valentina y Alejandro. Con emoción, ambos aceptaron el reto y celebraron el respaldo de Edmundo, quien podría convertirse en el gran impulso para cambiar el futuro de San Jerónimo.
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