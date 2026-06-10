Valentina Valiente capítulo 69: ¡Lupe EXPLOTA contra Edmundo tras ser tratada como una ladrona!

Lupe vivió un momento humillante al descubrir que una de las gemelas revisaba sus pertenencias como si fuera una delincuente, pese a haber trabajado en esa casa más de 10 años.

Completamente afectada, Lupe explotó frente a Edmundo y le reclamó por la desconfianza que siente dentro de la casa. “¿Qué he hecho yo para que me insulten de esa manera? Han venido a rebuscar mi cuarto como si yo fuera una ladrona”, le dijo, visiblemente dolida.

Sin entender del todo lo ocurrido, Edmundo intentó averiguar qué estaba pasando, pero Lupe no dudó en responsabilizar indirectamente a Frida por el ambiente que se vive ahora en la casa. “Usted no se entera de nada de lo que pasa en esta casa desde que está con esa señora. Abre los ojos por Dios”, lanzó, dejando al empresario completamente desconcertado. “¿Cómo te atreves a hablarme mal? ¿Has perdido la cabeza?”, respondió, marcando aún más la distancia entre ambos.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!