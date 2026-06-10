Valentina Valiente capítulo 69: ¡Macarena planea hundir a Valentina cuando alcance el éxito!
Macarena dejó claro que su aparente amistad con Valentina no es más que una estrategia cuidadosamente calculada. Luego de que Frida la encontrara compartiendo con Valentina y Rita, la joven decidió contarle la verdad sobre sus intenciones.
“Todo es parte de mi estrategia, mamá”, aseguró Macarena, dejando en shock a Frida, quien no entendía por qué parecía ayudar a quien considera su rival. Pero lo más impactante llegó después: Macarena mostró un video de Valentina completamente ebria durante la boda de Frida y Edmundo, una grabación donde se le ve cayendo a la piscina.
“Paciencia. Apenas Valentina tenga sus cinco minutos de fama, yo me encargo de arruinarlo todo”, advirtió Macarena con frialdad, dejando en evidencia que espera el momento perfecto para atacar.
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