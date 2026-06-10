Valentina Valiente capítulo 69: ¡Macarena se convierte en la nueva guía de Valentina y Rita toma apuntes!

Macarena ideó un nuevo plan para acercarse a Valentina: Ayudarla a impulsar su carrera artística. Durante una reunión con la cantante y Rita, la influencer compartió una serie de consejos para lograr que su imagen conecte con el público y crezca en redes sociales.

“Lo primero es pensar en un concepto artístico integral. No es solo la canción, sino la identidad completa”, explicó Macarena, mientras Rita, fiel a su papel de manager y mejor amiga, tomaba apuntes atentamente para no perder ningún detalle.

Para Macarena, todo debe tener coherencia: desde las canciones hasta la imagen y el mensaje que se transmite. “Lo que cantas tiene que estar relacionado con cómo te ves y la imagen que muestras en redes”, señaló, dejando claro que construir una carrera artística requiere mucha estrategia.

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