Valentina Valiente capítulo 69: ¡Rita sospecha de Macarena tras ofrecer ayudar a Valentina!

La aparente transformación de Macarena sigue generando dudas. Luego de los conflictos que tuvo con Valentina por Alejandro, la influencer se ofreció a ayudarlas con redes sociales y potenciar la carrera musical de la joven cantante.

Aunque Valentina cree que Macarena realmente cambió, Rita no logra confiar del todo en ella. La amiga y mánager de Valentina al conocer el complicado pasado entre ambas, no pudo evitar sospechar de sus verdaderas intenciones.

“No me da confianza. ¿Y si está fingiendo?”, comentó Rita, dejando en claro que no cree que alguien pueda cambiar tan rápido. Sin embargo, Valentina piensa distinto y asegura ver una nueva versión de Macarena. “La veo cariñosa, empeñosa en querer caerme bien, en ayudarme”, sostuvo.

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