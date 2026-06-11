Valentina Valiente capítulo 70: ¡Frida destruye y entierra las pruebas de su crimen!

Luego del violento enfrentamiento con Benítez, Frida continúa ejecutando un plan cuidadosamente calculado para evitar que las autoridades encuentren cualquier pista que la relacione con el crimen.

Tras pedirle a un jardinero que cave un hoyo en su propiedad bajo el pretexto de que necesita enterrar a una mascota fallecida, Frida espera quedarse completamente sola para poner en marcha la siguiente etapa de su plan. Una vez a solas, la esposa de Don Edmundo saca la laptop, la cámara y otros objetos que había retirado del local de Benítez luego de la tragedia. Con evidente desesperación, comienza a destruir cada uno de los dispositivos para asegurarse de que nadie pueda acceder a la información almacenada en ellos.

A martillazos, reduce los aparatos a pedazos, convencida de que cualquier archivo, grabación o registro podría comprometerla seriamente si llegara a salir a la luz. La situación resulta aún más delicada porque Benítez poseía material sensible relacionado con ella. Por ello, Frida entiende que no puede dejar absolutamente nada al azar y opta por eliminar todo aquello que pudiera conducir hasta su paradero o revelar sus verdaderas intenciones.

Con los objetos completamente destruidos, la mujer los introduce en el hoyo preparado previamente y los cubre con tierra, intentando borrar para siempre cualquier rastro de lo sucedido.

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