El fenómeno mundial del K-Pop, aespa, traerá su espectacular gira mundial SYNK: COMPLæXITY a Perú

El fenómeno mundial del K-pop, aespa, llevará su altamente anticipada gira 2026-27, aespa LIVE TOUR – SYNK : COMPLæXITY a Lima, Perú este septiembre, donde los MYs peruanos podrán experimentar la gira más ambiciosa del grupo hasta la fecha.

Tras el éxito de su segundo álbum de estudio, LEMONADE, la gira marca un nuevo e importante capítulo para KARINA, WINTER, GISELLE y NINGNING. Los fans podrán disfrutar de una experiencia de concierto completamente reimaginada con una narrativa visual inmersiva, una producción vanguardista y un potente repertorio que combina temas nuevos de LEMONADE con los mayores éxitos mundiales del grupo.

Lanzado a principios de este año, LEMONADE muestra a aespa en su faceta más atrevida, combinando su característica identidad futurista con una producción de alta calidad, colaboraciones dinámicas y una visión artística aún más segura. El álbum consolidó aún más la posición del grupo como uno de los exponentes globales más importantes del K-pop, manteniendo el notable impulso que ha definido su carrera.

SYNK: COMPLæXITY marca un hito importante tanto para el grupo como para sus fans, y será también la primera presentación de aespa en Perú. Este esperado debut promete una noche inolvidable, combinando música, tecnología de vanguardia, efectos visuales impresionantes y la narrativa característica de aespa en la producción en vivo más inmersiva del grupo hasta la fecha.

Gira de aespa 2026-27 – SYNK: COMPLæXITY – Perú

La información de las entradas está disponible a través del promotor local y la plataforma oficial de venta de boletos.

Boletos a la venta en aespaworldtour.com