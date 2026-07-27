Senamhi activa alerta roja en Lima y otras 18 regiones por altas temperaturas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) declaró alerta roja ante el pronóstico de un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad que afectará Lima, Callao y otras 18 regiones del país durante 71 horas. El aviso meteorológico permanecerá vigente desde este lunes 27 de julio hasta las 23:59 horas del miércoles 29 de julio.

La entidad advirtió que este evento alcanzará un nivel de peligro alto, por lo que exhortó a la población a extremar las medidas de prevención y mantenerse atenta a la información oficial. La alerta contempla tanto a la costa como a la sierra, donde se esperan condiciones favorables para un aumento significativo de las temperaturas durante el día.

Las regiones comprendidas en el aviso son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

Además del incremento de la temperatura, el Senamhi prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá una mayor incidencia de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, durante las tardes podrían presentarse ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Para este lunes 27 de julio, las temperaturas máximas oscilarán entre 30 °C y 36 °C en la costa norte, entre 24 °C y 30 °C en la costa central y entre 23 °C y 31 °C en la costa sur. En la sierra norte se esperan valores de 18 °C a 33 °C, mientras que en la sierra central las máximas llegarán a 31 °C y en la sierra sur alcanzarán hasta 29 °C.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones se mantendrán durante el martes 28 y el miércoles 29 de julio, con temperaturas similares en las diferentes zonas del país. El organismo meteorológico no prevé variaciones importantes en los valores máximos durante los tres días de vigencia del aviso.

El Senamhi explicó que este tipo de fenómenos puede generar impactos en la salud de la población debido a la exposición prolongada al calor y a la radiación solar. Asimismo, advirtió que las altas temperaturas también podrían afectar las actividades agrícolas, los recursos hídricos y diversos sectores de infraestructura en las zonas involucradas.

Ante este escenario, la institución recomendó a la ciudadanía seguir las indicaciones de las autoridades, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y mantenerse informada sobre las actualizaciones de las condiciones meteorológicas mientras permanezca vigente la alerta roja.

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