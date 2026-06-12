Valentina Valiente capítulo 71: ¡Frida quedó en shock al ver que la policía ya sigue la pista del asesino de Benítez!

Frida observaba las noticias cuando apareció un informe sobre el asesinato de Benítez. El reportaje confirmó que el caso ya es investigado como un homicidio.

La situación se volvió aún más alarmante cuando el jefe de la división de homicidios declaró ante las cámaras: “Se trata de un homicidio. Y ya tenemos la pista de una persona sospechosa, pero no podemos decir más por el momento”. Las palabras fueron suficientes para que Frida cambiara por completo de semblante. Al escuchar la noticia, Edmundo recordó inmediatamente al hombre que días atrás intentó venderle el famoso cuadro de Rivas. “¿Ese no es el que trató de engañarnos con el cuadro de Rivas?”, comentó sorprendido mientras seguía atento al reporte televisivo.

Sin embargo, quien realmente sintió el golpe fue Frida. La reciente esposa de Edmundo quedó visiblemente afectada al saber que la policía ya tendría una línea de investigación concreta. La tensión fue tan evidente que incluso llamó la atención de su esposo. “Linda, ¿estás pálida?”, le preguntó Edmundo al notar su reacción.

Lejos de sospechar la verdad, Edmundo creyó que el impacto se debía únicamente a que ella conocía a Benítez. “Tú conocías a este hombre, ¿no? (…) Pero tranquila, yo sé que da pena. Nadie merece eso”, le dijo, ofreciéndole su apoyo en medio de la incómoda situación.

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