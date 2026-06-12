Valentina Valiente capítulo 71: ¡Los enemigos del proyecto de Valentina y Alejandro creen que su iniciativa fracasará!

Aunque los vecinos de San Jerónimo terminaron respaldando la propuesta de Valentina y Alejandro para llevar agua potable a la comunidad, no todos recibieron la noticia con entusiasmo. Quienes más preocupación mostraron fueron los comerciantes que actualmente se benefician de la venta de agua mediante tanques cisterna.

Tras enterarse de que los jóvenes lograron convencer a gran parte del vecindario, dos de los hombres vinculados a este negocio comentaron con evidente escepticismo las posibilidades de que el proyecto llegue a hacerse realidad. Incluso, uno de ellos llegó a insinuar que podría tomar medidas para frenar cualquier amenaza a sus intereses económicos. “¿Quieres que mande a alguien para que les dé un buen susto? Ojo, que eso tiene un precio extra”, comentó uno de los sujetos al inicio de la conversación, dejando entrever su molestia por el avance de la iniciativa.

Sin embargo, ambos coincidieron en que la propuesta enfrentaría grandes obstáculos debido a la elevada inversión que requeriría. “Esa vaina cuesta millones. ¿De dónde van a sacar plata para iniciar las obras? No van a poder hacer nada”, afirmó uno de los comerciantes, convencido de que el proyecto terminará chocando con la realidad económica.

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