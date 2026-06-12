Valentina Valiente capítulo 71: ¡Rocky y Rita reciben consejos para cuidar a su bebé!

Rocky y Rita continúan preparándose para la llegada de su primer hijo. Esta vez, ambos acudieron a una consulta médica para conocer cómo avanza el embarazo y resolver todas las dudas que tenían sobre los cuidados que deberán tener durante las próximas semanas.

Durante la cita, la obstetra les explicó que el embarazo aún se encuentra en una etapa muy temprana, por lo que todavía no es posible observar al bebé mediante una ecografía. “En estas primeras semanas el embrión es chiquitito. Es como si fuera un granito de ajonjolí”, comentó la especialista, provocando la ternura de la futura pareja de padres.

Uno de los momentos más curiosos de la consulta ocurrió cuando Rocky preguntó si Rita podía seguir usando bicicleta para realizar entregas. La especialista explicó que sí puede continuar con sus actividades, pero tomando las precauciones necesarias. “Las caídas sí son peligrosas, sobre todo en esta etapa”, advirtió la doctora.

Como era de esperarse, Rocky aprovechó la respuesta para insistirle a Rita que tenga más cuidado. “¿Ya ves? ¿Escuchaste? Es mejor evitar riesgos innecesarios”.

Finalmente, la especialista solicitó una serie de exámenes médicos y les recordó que deben estar atentos a cualquier síntoma de alerta, como sangrados, fiebre, dolores intensos o mareos fuertes. De presentarse alguno de estos casos, deberán acudir inmediatamente a un centro médico.

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