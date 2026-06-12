Valentina Valiente capítulo 71: ¡Vecinos de San Jerónimo respaldan el proyecto de Valentina y Alejandro!

Lo que comenzó como una reunión tensa y llena de cuestionamientos terminó convirtiéndose en un importante paso para el futuro de San Jerónimo. Valentina y Alejandro lograron convencer a los vecinos de respaldar el proyecto que busca llevar agua al sector mediante financiamiento externo y un proceso transparente.

Al inicio del encuentro, varios asistentes expresaron su preocupación por posibles engaños y promesas incumplidas. “Uno paga, paga, paga y al final no pasa nada”, reclamó uno de los vecinos, reflejando el sentir de gran parte de la comunidad. Las preguntas sobre el financiamiento no tardaron en aparecer. Sin embargo, Alejandro aclaró que el proyecto no pretende solicitar dinero a los habitantes del lugar. “No estamos aquí para pedirles plata, sino todo lo contrario. La idea es conseguir financiamiento de fuera. Hay fondos nacionales e internacionales que apoyan este tipo de proyectos”, sostuvo.

El arquitecto también compartió su entusiasmo por la iniciativa y explicó que se trata de un sueño que espera concretar desde hace mucho tiempo. “Soy arquitecto y llevo mucho tiempo soñando con un proyecto como este”, comentó ante los presentes.

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