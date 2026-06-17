Valentina Valiente capítulo 74: ¡Don Edmundo sorprende a Lupe con un departamento propio!

Lupe después de confesar que ya no se sentía cómoda trabajando bajo el mismo techo que Frida, la trabajadora decidió dar un paso al costado tras más de dos décadas de servicio.

Sin embargo, Don Edmundo tenía preparada una sorpresa que nadie imaginaba. Luego de entregarle una importante compensación económica por sus 25 años de trabajo, la invitó a ella y a Bryan a subir al auto sin revelarles cuál era el destino. Intrigados, ambos siguieron las indicaciones mientras Don Edmundo guiaba el recorrido. Al llegar a un moderno edificio, Lupe no entendía qué estaba ocurriendo. La sorpresa fue aún mayor cuando ingresaron a un departamento completamente listo para ser habitado.

“¿Qué es esto?”, preguntó Lupe sin salir de su asombro. Fue entonces cuando Don Edmundo le reveló la verdad: “Esto, Lupe, es tu departamento”. La noticia dejó a la mujer completamente conmovida. Entre lágrimas por semejante gesto, solo atinó a agradecerle.

Pero para el empresario, el regalo apenas representaba una pequeña muestra de gratitud por todo lo que ella había significado en su vida. “Es lo menos que mereces por todos los años que has estado a mi lado”, le aseguró. Además, recordó que Lupe estuvo presente en los momentos más importantes de su historia. “Tú has estado presente en los momentos más difíciles de mi vida y también en los mejores”, expresó, dejando en evidencia el profundo cariño y respeto que siente por ella.

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