Valentina Valiente capítulo 74: ¡Elsa rechaza la propuesta de matrimonio de Wilfredo!

Lo que prometía convertirse en una emotiva celebración familiar terminó con un inesperado desenlace. Wilfredo decidió dar un paso importante en su relación con Elsa y organizó un romántico momento para pedirle matrimonio frente a sus seres queridos.

Con todos reunidos en casa, el popular vecino tomó valor y comenzó a expresar sus sentimientos. Aunque reconoció que no era bueno para los discursos, abrió su corazón para hablar del amor que siente por Elsa. “El amor llegó a mi vida cuando yo había tirado la toalla. Llegó de la nada y revolucionó mi vida entera como nunca lo imaginé”, dijo emocionado ante la mirada de toda la familia.

Wilfredo aseguró que la relación transformó su vida y que encontró una felicidad que nunca imaginó alcanzar. “Siento que hoy soy muy feliz porque el amor que siento por ti es mi motor para seguir”, expresó.

Finalmente, llegó el momento que todos estaban esperando. Frente a familiares, Wilfredo le hizo la pregunta que podría cambiar sus vidas para siempre: “¿Te casarías conmigo, Elsa?”.

Sin embargo, la respuesta dejó a todos completamente sorprendidos. Contra todo pronóstico, Elsa decidió rechazar la propuesta de matrimonio, generando un incómodo silencio entre los presentes.

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