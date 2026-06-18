Valentina Valiente capítulo 75: ¡Alejandro despierta junto a Bárbara tras una noche de copas y queda en shock!

Alejandro atraviesa uno de sus momentos más difíciles luego de alejarse de Valentina. Intentando despejar su mente, decidió salir con Gabriel a un club nocturno, sin imaginar que la noche terminaría complicando aún más su situación sentimental.

Tras varias copas de más, Alejandro perdió el control y acabó en la casa de Bárbara, una bartender a la que había conocido tiempo atrás en ese mismo lugar. A la mañana siguiente, despertó lentamente en una habitación desconocida, visiblemente afectado por una fuerte resaca, con Bárbara durmiendo profundamente a su lado.

Su expresión cambió de inmediato, reflejando preocupación, culpa y desconcierto al darse cuenta de la delicada situación en la que se encontraba. Debido a esto, Alejandro podría enfrentar nuevas consecuencias en medio de su crisis con Valentina.

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