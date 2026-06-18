Valentina Valiente capítulo 75: ¡Elsa admite que el miedo la hizo rechazar a Wilfredo!

Luego de sorprender a todos al rechazar la propuesta de matrimonio de Wilfredo, Elsa tuvo una conversación con Dolores, en la que confesó las dudas que la invaden tras tomar esa decisión.

Conmovida, Elsa reconoció que no entiende del todo lo que está sintiendo y admitió que podría estar dejando que sus temores influyan en su vida sentimental. “No sé qué me pasó. Creo que me da miedo sentirme amarrada”, confesó con sinceridad. Por lo que, Dolores decidió ayudarla a analizar lo que realmente siente por Wilfredo y el futuro que podrían construir juntos.

La abuela de Valentina fue directa al preguntarle si realmente ama al hombre que le pidió matrimonio y si puede imaginarse compartiendo una vida con él y con su hija. Ante ello, Elsa respondió sin dudar: “Sí, yo lo adoro”.

Sin embargo, la duda sigue rondando en su cabeza. “¿Tú crees que yo esté lista para esas cosas?”, preguntó Elsa, evidenciando que el compromiso y los cambios que implicaría un matrimonio siguen generándole incertidumbre.

Dolores, con la experiencia de los años, le dejó una reflexión que terminó tocando el corazón de Elsa. “Renunciar a algo por puro miedo suele ser un error. La vida es una sola y nadie sabe lo que puede suceder después”, le aconsejó.

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