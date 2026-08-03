Peruanos que viajen a Italia desde España tendrán nuevos controles fronterizos

Miles de peruanos que residen o viajan por España deberán afrontar nuevamente controles fronterizos para ingresar a Italia, luego de que el gobierno de ese país suspendiera de forma temporal la aplicación del Acuerdo Schengen en su frontera con territorio español. La decisión, según las autoridades italianas, busca reforzar la seguridad nacional.

De acuerdo con información difundida por medios internacionales, la medida estará dirigida principalmente a ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea. Esto incluye a los peruanos y otros migrantes latinoamericanos, quienes dejarán de beneficiarse del libre tránsito entre España e Italia mientras permanezca vigente la disposición.

Aunque hasta el momento no se han anunciado nuevos requisitos migratorios, los viajeros deberán pasar por controles en la frontera italiana, donde las autoridades evaluarán si cumplen con las condiciones para autorizar su ingreso. Estos controles ya comenzaron a implementarse.

El Acuerdo Schengen permite la libre circulación entre 29 países europeos al eliminar los controles en las fronteras internas. Gracias a este sistema, los viajeros podían desplazarse entre estos Estados sin necesidad de realizar nuevos trámites migratorios, lo que favorecía el turismo y la movilidad dentro de Europa.

La suspensión anunciada por Italia solo aplica para las personas que ingresen desde España y, por ahora, no alcanza a quienes lleguen desde otros países del espacio Schengen ni modifica el tránsito entre España y el resto de naciones que integran este convenio.

España alberga una de las comunidades peruanas más numerosas de Europa, por lo que la decisión tendrá un impacto directo en miles de connacionales que viajan con frecuencia a Italia por turismo, trabajo o para visitar familiares. Las autoridades italianas aún no han precisado cuánto tiempo permanecerá vigente esta medida.

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