Valentina Valiente capítulo 76: ¡Alejandro le confiesa a Gabriel dónde amaneció y entra en pánico!

Alejandro atraviesa uno de los momentos más difíciles de su relación con Valentina. Luego de salir con Gabriel para despejarse tras una fuerte crisis amorosa, el joven despertó inesperadamente en el departamento de Bárbara, una bartender que conoció en el club.

Todavía afectado por lo sucedido, Alejandro le contó a Gabriel que abandonó el lugar apenas despertó. “Ella me quiso dar un beso, pero imposible. Yo me quería morir. Le saqué la cara, me disculpé con ella y me fui”, relató, asegurando que no recuerda con claridad lo ocurrido durante la noche.

Sin embargo, el problema no terminó ahí. En medio de la desesperación, confesó que dejó sus llaves en el departamento de Bárbara y que no piensa regresar jamás a buscarlas. “Te prometo que mañana mismo saco una copia”, dijo convencido.

Gabriel no pudo ocultar su sorpresa al ver a su amigo tan afectado. “Nunca pensé que tú, el tipo más correcto que conozco, se saliera de control”, comentó, mientras Alejandro insistía en que se siente culpable por haber despertado en una cama ajena.

La situación se volvió aún más tensa cuando el celular de Alejandro comenzó a sonar. Era Valentina llamándolo, pero el arquitecto quedó paralizado por los nervios, demorandose unos segundos en contestar.

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