España destina 25 millones de euros a Ceuta para la acogida de menores migrantes

El Gobierno de España anunció que destinará 25 millones de euros adicionales para atender a los menores migrantes no acompañados que llegaron a Ceuta durante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informó que esta partida extraordinaria se sumará a los 5,5 millones de euros ya aprobados en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Además, destacó la colaboración de Marruecos para contener la emergencia migratoria.

Según el Ministerio de Juventud e Infancia, se han habilitado dos centros educativos en Ceuta para acoger a los menores no acompañados, con especial atención a las niñas. Asimismo, la ministra Sira Rego viajará en los próximos días a la ciudad para supervisar la situación y evaluar nuevas medidas que garanticen una adecuada atención a los niños y adolescentes.

Entre las alternativas que analiza el Ejecutivo figura la aplicación del mecanismo previsto en la Ley de Extranjería para redistribuir a los menores migrantes hacia otras comunidades autónomas cuando una zona registra una elevada presión migratoria.

Gobierno asegura que no fue advertido de la magnitud de la crisis

Durante una conferencia de prensa, Elma Saiz afirmó que, si bien el Ejecutivo manejaba información sobre un posible incremento de llegadas irregulares durante el verano, no recibió ninguna advertencia sobre una crisis de la magnitud registrada en Ceuta.

De acuerdo con cifras del Gobierno español, alrededor de 50 mil personas ingresaron a la ciudad durante la emergencia, mientras que las autoridades de Ceuta elevan esa cifra a 60 mil.

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