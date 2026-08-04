Vibra Perú se consolida como la gran fiesta del país tras reunir a decenas de miles de personas

Durante dos jornadas, la Costa Verde se transformó en una ciudad-festival donde la música, la gastronomía, la cultura y el entretenimiento celebraron la diversidad y el orgullo peruano.

Vibra Perú convirtió la Costa Verde en el gran escenario de las Fiestas Patrias. Los días 28 y 29 de julio, decenas de miles de personas llegaron a Arena 1 para vivir una experiencia que reunió conciertos en vivo, gastronomía, cultura, entretenimiento y actividades familiares dentro de una ciudad-festival frente al mar.

Desde el mediodía hasta la noche, familias, jóvenes y visitantes de distintas regiones del país, así como turistas extranjeros, recorrieron el festival con banderas peruanas y símbolos nacionales, compartiendo una celebración que reunió a personas de diferentes generaciones y culturas alrededor de la música y la identidad peruana.

Una programación para todos los públicos

Con dos escenarios funcionando de manera simultánea, Vibra Perú ofreció una programación continua que integró cumbia, música criolla, folclore, rock, pop y sonidos urbanos, permitiendo que artistas de distintos géneros convivieran en una misma experiencia.

Entre los momentos más destacados figuró la presentación de Gian Marco, quien compartió escenario con Nicole Zignago y Mauricio Mesones en un emotivo espectáculo por Fiestas Patrias. La Bella Luz sorprendió durante ambas jornadas con una producción de gran formato que incluyó bailarines, efectos especiales y un impactante despliegue visual.

El cierre internacional estuvo a cargo de Juanes, quien expresó su cariño por el Perú antes de ofrecer un concierto multitudinario frente al mar. La programación también reunió a Armonía 10, A.CHAL, Yarita Lizeth, Antología, Milena Warthon, Los Shapis, Amaranta y decenas de artistas nacionales.

Mucho más que un festival de música

Vibra Perú fue concebido como una experiencia integral. Además de los conciertos, el público disfrutó de más de 40 propuestas gastronómicas, juegos mecánicos, espacios familiares, zonas de descanso y activaciones de marcas.

El patio gastronómico reunió reconocidas propuestas como Edo Sushi Bar, Pardos Chicken, Nación 1821, Picarones Mary y Cremoladas Angélica, convirtiendo la gastronomía en uno de los principales atractivos del evento.

La gran rueda de la fortuna se transformó en uno de los íconos visuales del festival, mientras miles de asistentes y diversas figuras de la televisión, creadores de contenido e influencers compartieron la experiencia a través de redes sociales, amplificando el alcance del evento.

Un nuevo referente para la industria del entretenimiento

La edición contó con el respaldo de importantes empresas e instituciones, encabezadas por BCP como sponsor principal, consolidando a Vibra Perú como una plataforma que integra cultura, turismo, entretenimiento e identidad nacional.

Para Hugo Tolentino, fundador de Vibra Perú y CEO de HTA Entertainment, esta edición confirma el potencial del país para desarrollar experiencias de nivel internacional.

“Esta edición demostró que el Perú está preparado para tener un festival de escala internacional construido desde nuestra propia identidad. Queremos convertir a Vibra Perú en la principal plataforma cultural del país y posicionar al Perú como un hub de entretenimiento en Sudamérica, aprovechando toda la riqueza musical, gastronómica y cultural que tenemos.”

Tolentino añadió que uno de los mayores logros fue demostrar que el público peruano ya puede disfrutar en su propio país de una experiencia comparable con los grandes festivales internacionales, sin necesidad de viajar al extranjero.

Camino a Vibra Perú 2027

Tras el éxito de esta edición, la organización proyecta una versión aún más ambiciosa para 2027, con más días de programación, nuevas experiencias, mayor diversidad artística y gastronómica, así como colaboraciones entre artistas nacionales e internacionales.

Con esta edición, Vibra Perú dejó una imagen contundente: una Costa Verde convertida en una gran ciudad-festival y miles de personas celebrando juntas la música, la cultura y el orgullo de ser peruanos.