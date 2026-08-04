Fecha y hora confirmada de la presentación de Vozinha en Colo Colo

Tras ser uno de los jugadores revelación de la Copa del Mundo 2026, el arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, ya se encuentra en Chile para unirse al equipo de fútbol Colo Colo. El guardameta será presentado como refuerzo del club en el Estadio Monumental de Santiago.

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¿CUÁNDO SERÁ LA PRESENTACIÓN DE VOZINHA?

La presentación oficial de Vozinha está programada a las 11:30 a.m. (hora Perú) de este martes 4 de agosto. Es así como el arquero de 40 años, quien impactó por sus sobresalientes atajadas durante la cita máxima del fútbol, se suma al cuadro ‘Cacique’.

¿DÓNDE VER SU PRESENTACIÓN?

Tanto la conferencia de prensa como la presentación oficial del guardameta de Cabo Verde será transmitido por el canal de Youtube de Colo Colo.

FIGURA DE LA COPA DEL MUNDO

La selección de fútbol de Caboverde se hizo conocer y respetar en la Copa del Mundo 2026, su primera cita mundialista, pasando la fase de grupos y dando pelea en cada partido. El nombre de Vozinha resaltó ante las atajadas que tuvo incluso ante selecciones consideradas como favoritas. El guardameta fue nombrado MVP en el empate ante España.

Otro de los partidos recordados del cuadro africano es en el que se midió ante la selección de Lionel Messi. El marcador quedó en 3 a 2 a favor de Argentina. Mismo encuentro en donde tuvo lugar el mejor gol de la Copa del Mundo, precisamente el que anotó el lateral izquierdo caboverdiano Sidny Lopes.

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