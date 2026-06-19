Valentina Valiente capítulo 76: ¡Elsa deja atrás su doloroso pasado y le pide matrimonio a Wilfredo!
Elsa protagonizó uno de los momentos más emotivos de la historia al dejar atrás sus temores y luchar por el amor que siente por Wilfredo. Después de rechazar una propuesta de matrimonio por miedo a volver a sufrir, una conversación con Dolores la ayudó a entender que no quería perder al hombre que la ha acompañado y respetado en todo momento.
Decidida a cambiar su destino, reunió a toda su familia, incluida Dolores y los chicos, y llegó hasta la bodega donde Wilfredo trabajaba junto a Kathy. “Cuando tú te enamoraste de mí, sabías que te estabas metiendo con una mujer fuerte, responsable, chambera. Pero no sabías que detrás de todo eso había una mujer que tiene miedo”, confesó Elsa, reconociendo que durante años temió rehacer su vida, enamorarse nuevamente y permitirse ser feliz.
Sin embargo, aseguró que había llegado el momento de dejar atrás esas inseguridades. “Hoy digo basta. Hoy me escojo a mí y te escojo a ti. Hoy escojo arriesgarme por amor”, expresó emocionada antes de arrodillarse y hacer la pregunta que dejó sin palabras a todos los presentes: “Wilfredo, ¿quieres ser mi esposo?”
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!