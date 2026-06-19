Valentina Valiente capítulo 76: ¡Frida explota de celos y Edmundo la pone en su lugar por atacar a Lupe!

Afectado por la situación, Edmundo enfrentó a su Frida por las insinuaciones que hizo contra Lupe. “¿Cómo se te ocurre decirle a Lupe que yo le pagué ciertos favores con un departamento?”, reclamó indignado. El empresario dejó en claro que las palabras de Frida no solo dañaron a Lupe, sino también su propia imagen. “¿Tú me crees capaz de haberme aprovechado de Lupe? ¿Crees que le di un departamento para limpiar mi conciencia sucia?”, cuestionó.

Sin embargo, Frida no se disculpó y confesó que actuó movida por los celos y el resentimiento. “Me da cólera que seas generoso con todo el mundo, menos conmigo”, respondió, recordándole que, pese a ser esposos, él nunca le comentó sobre la compra del inmueble.

Además, aseguró sentirse desplazada dentro del matrimonio. “Yo para ti soy la última rueda del coche”, expresó con evidente dolor, dejando al descubierto las profundas diferencias que existen en su relación con Edmundo.

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