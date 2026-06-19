Valentina Valiente capítulo 76: ¡Sin culpa ni remordimientos! Frida celebra haber escapado de la justicia

Frida dejó en evidencia su lado más oscuro al reaccionar con alegría tras conocer que la policía capturó a un sospechoso por el asesinato del anticuario Benítez, crimen que ella misma cometió.

Durante un noticiero televisivo, las autoridades informaron la detención de Johan Pacora, quien cuenta con antecedentes por homicidio y en cuyo celular encontraron mensajes amenazantes dirigidos a la víctima. Mientras el detenido gritaba desesperadamente que era inocente, Frida no pudo ocultar su satisfacción.

Lejos de sentirse culpable por ver a otra persona pagar por su delito, decidió apagar el televisor y celebrar la noticia. “¡Y esto hay que celebrarlo! Me voy al club a comer algo”, exclamó con entusiasmo, dejando desconcertada a Macarena.

La joven intentó hacerla entrar en razón y le sugirió que se enfocara en solucionar sus problemas con Edmundo, ya que seguir alejándose de su esposo solo empeoraría las cosas. Sin embargo, Frida desestimó el consejo y respondió con fastidio: “Ay, qué pesada que eres, maquita. Qué aguafiestas te has vuelto”.

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