Valentina Valiente capítulo 76: Valentina confiesa sus inseguridades por Macarena y Alejandro promete luchar por su amor

Valentina y Alejandro volvieron a verse después de varios días sin hablar, marcados por el dolor que le causó a la joven descubrir que él le ocultó que tuvo un plan con Macarena. Decidida a no guardar más sus sentimientos, Valentina decidió buscarlo y aclarar lo que ocurre entre ambos.

Con mucha sinceridad, Valentina admitió que, aunque la mentira la lastimó profundamente, existe algo que le genera aún más inseguridad. “Sí me dolió demasiado que me mintieras, ese es un hecho, pero hay otra cosa que me tiene intranquila”, le confesó. Luego explicó que le cuesta enfrentar la historia que Alejandro construyó junto a su expareja. “Ustedes han compartido un mundo, un mundo al que jamás yo voy a pertenecer”, expresó con tristeza.

Alejandro escuchó atentamente cada una de sus palabras y trató de darle tranquilidad. Tomando su mano, le recordó que ambos eran conscientes de que su relación no sería sencilla desde el principio. “Sabíamos que no iba a ser fácil y que iba a haber momentos como este, pero creo que nosotros sabemos que lo que sentimos es más fuerte que cualquier cosa que se interponga”, aseguró.

Pese a las palabras de Alejandro, Valentina no logró ocultar sus dudas, dejando en el aire la incógnita de si podrán superar este difícil momento.

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